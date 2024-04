Lucas Lima celebra título com o Sport mas projeta o restante da temporada: "ano está só começando"

A- A+

Reforço que chegou com desconfiança para 2024, o meio campo Lucas Lima se tornou naturalmente um dos destaques da equipe de Mariano Soso. Seja jogando centralizado ou pelo lado direito, o camisa 19 é peça sempre presente no titular rubro-negro e uma das principais referências técnicas do Sport, que conquistou o bicampeonato Pernambucano diante do Náutico. Para o maestro leonino, o momento é celebrar o 44º título Estadual, mas que nos dias seguintes, o foco deve ser voltado para as competições que ainda restem no calendário do clube.

"Vamos aproveitar hoje, mas sabemos que nosso projeto, nosso sonho não fica só aqui. Eu creio que esse título dá ainda mais gás para a equipe e experiência. Então só tenho a agradecer ao presidente que me apoiou desde a minha chegada, ao treinador, toda comissão técnica e jogadores", declarou.

O jogador que já chegou a vestir a camisa da Seleção Brasileira ficou muito marcado com a polêmica transferência, quando ainda atuava no Santos para o rival Palmeiras. Com a camisa alviverde, apesar dos títulos, o jogador não conseguiu render no mesmo nível e foi criada uma imagem negativa em torno do atleta a partir de então. Lucas que estava afastado até do elenco principal do Santos, em sua segunda passagem pela Vila Belmiro, falou do sentimento de desconfiança que a torcida do Sport teve em sua chegada, mas afirma que somente ao lado dela, o Leão conseguirá atingir mais objetivos.

"Eu sei que existe algumas inseguranças pelo que aconteceu no passado, mas acredito que seja um projeto novo e para conquistar aquilo que a gente almeja esse ano, precisamos deles - torcedores -, então eles fizeram uma festa linda", disse,

Até o momento na temporada, o meio-campista foi utilizado em 14 oportunidades, anotando apenas um gol - na sua reestréia, contra o Itabaiana na Copa do Nordeste. Mesmo com números não tão expressivos em participações diretas em gols, o jogador vem sendo elogiado pelo que vem produzindo em campo. "Eu já passei de avaliar minhas atuações, o que importa é o Sport. Não adianta eu fazer 70 gols na temporada e o Sport não conquistar o que tem que conquistar. Meu objetivo aqui é conquistar títulos, o acesso à Série A. Se eu não fizer nada, mas se o clube voltar aonde ele deve estar, acho que meu objetivo estará concluído".





Veja também

Sport Mariano Soso rasga elogios ao elenco do Sport: "Estou diante de uma equipe muito comprometida"