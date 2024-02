A- A+

SPORT Lucas Lima comemora classificação do Sport para as semis do Estadual: 'Entramos com essa cobrança' Leão bateu o Porto neste sábado (17), por 1 a 0

O Sport venceu o Porto, sem sustos, por 1 a 0 neste sábado (17), e avançou para as semifinais do Campeonato Pernambucano de forma antecipada. Um dos destaques da partida, Lucas Lima avaliou a partida como uma boa exibição do Leão e revelou que a equipe entrou em campo com a "cobrança" da classificação.

"A gente criou bastante no segundo tempo, o professor cobrou pra gente voltar com o ritmo mais forte. Acho que conseguimos, mas pecamos um pouco na finalização. O goleiro deles também teve mérito. Feliz, porque fazia muito tempo que eu não jogava 90 minutos. Graças a Deus pude suportar. É o começo. Falta um pouco de entrosamento com os meus companheiros, mas com o tempo a gente vai conseguir tirar isso. O mais importante era a vitória hoje e a classificação pras semis. A gente entrou com essa cobrança hoje. Então a gente fez um grande jogo e valeu pelo resultado", disse o atleta em entrevista para a TV Globo.

Durante a partida, Lucas Lima tentou bastante deixar seu gol. Sua melhor participação veio no segundo tempo, quando aproveitou boa jogada de Romarinho pela ponta direita e cabecear para a trave do Porto. A bola, no entanto, passou muito perto de entrar, mas saiu pela linha de fundo.

O atleta retornou ao Leão após boa passagem em 2013 e vem ganhando espaço na equipe de Mariano Soso. Na atual temporada, o meia já tem um tento, marcado na vitória por 2 a 1 sobre o Itabaiana, pela terceira rodada da Copa do Nordeste.

Após o bom resultado contra o Porto, o Leão se prepara para enfrentar o Fortaleza, na próxima quarta-feira (21), pela quarta rodada do Nordestão, na Arena de Pernambuco. Após isso, no sábado (24), às 16h30, o Leão encara o Náutico em mais um Clássico dos Clássicos, desta vez válido pela nona e última rodada do Campeonato Pernambucano.

