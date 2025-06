A- A+

Sport Lucas Lima elogia Daniel Paulista e mostra otimismo com recuperação do Sport: "totais condições" Camisa 10 afirmou que durante o período de recesso se mostrou ansioso para retornar aos trabalhos, no intuito de ajudar o Leão

O Sport dá seus primeiros passos sob o comando de Daniel Paulista, e parece que o tom de otimismo trazido pelo treinador em sua apresentação oficial tem contagiado o grupo de jogadores. Em entrevista coletiva concedida no CT rubro-negro, o meia Lucas Lima afirmou que tem total confiança na recuperação do clube dentro da Série A do Campeonato Brasileiro.

"Eu acredito, sim, muito. Passei 10, 11 dias de férias tentando esquecer, mas ao mesmo tempo agoniado de não poder trabalhar, de não poder fazer nada, de não poder jogar, com essa ansiedade de querer reverter as coisas. Como falei, esse tempo vai ser bom para trabalharmos, para a gente colocar as coisas na cabeça", iniciou.

"Aqui dentro, todo mundo confia e acredita. Sabemos que não vai ser fácil, mas a gente se meteu nisso e creio que temos totais condições de sair", complementou.

Ainda demonstrando convicção que o Sport pode se manter no Brasileirão ao término da temporada, o camisa 10 rubro-negro pediu para que os torcedores sigam otimistas. Além disso, revelou que em conversas com alguns companheiros, enfatizou que se a missão for concluída com êxito, o atual grupo ficará marcado na memória do clube.

"Ainda não acabou, a gente tem que trabalhar. Eu falo para os mais próximos aqui: "Se a gente tirar o Sport desta situação, pode ter certeza que a gente fica para a história". A gente pede o apoio da nossa torcida. Eu sei que eles têm nos apoiado, têm tido paciência. Não desiste de nós, que a gente não vai desistir jamais", salientou.

Com o clube indo para o terceiro técnico na temporada, Lucas Lima falou sobre as primeiras impressões que teve de Daniel Paulista. O treinador terá praticamente um mês para implementar sua filosofia de trabalho até o retorno das competições, no próximo mês.

"Alguns amigos que já tinham trabalhado com ele, me falaram super bem do trabalho. Claro que a gente se conheceu pouco e trabalhou pouco ainda, mas a primeira impressão que ficou é muito boa. Deu para ver que ele veio muito motivado, quer fazer história aqui, confia muito no grupo que tem. Ele sabe a dificuldade que vai ser, mas a confiança dele é de 100% no nosso grupo, na força do Sport", relatou.

