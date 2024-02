Lucas Lima diz que Neymar lhe mandou mensagem após reestreia pelo Sport: "me parabenizou"

A- A+

Com o retorno de Lucas Lima, o Sport passou a contar com a audiência de um novo torcedor em frente à telinha: Neymar. Amigo pessoal do camisa 19 da Ilha do Retiro, o astro do Al-Hilal enviou uma mensagem para o meia, após o gol que ajudou o Leão a virar a partida contra o Itabaiana, pela Copa do Nordeste.

"Ele me parabenizou pelo gol. A gente tem uma relação próxima, mesmo distantes. Ele sempre me apoiou nas minhas decisões, sempre torceu por mim. Agora, se está torcendo por mim, está pelo Sport também (risos). Fico feliz, abraço Ney, 'tamo' juntos!", relatou Lucas Lima.

Neymar agora poderá acompanhar seu 'parça', mais uma vez, neste sábado (17). Às 16h30, o Leão recebe o Porto, na Arena de Pernambuco, pela oitava rodada da primeira fase do Campeonato Pernambucano. O confronto pode garantir a ida do Sport de forma antecipada às semifinais, e Lucas Lima vive a expectativa de fazer seu primeiro jogo como titular.

"Me sinto bem. Fazia muito tempo que não jogava, senti isso quando entrei. Mas estou pronto, preparado, mas fica a critério do professor e da comissão", salientou.

"Será um jogo importante, assim como todos. Temos a responsabilidade de ganhar, jogando em casa, com nossa torcida. O Porto tem nosso respeito, e vamos entrar para fazer o melhor. Não sabemos ainda quem vai jogar, mas independente se eu jogar no começo ou em boa parte, espero fazer meu melhor", falou o meia.

