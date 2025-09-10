A- A+

Futebol Lucas Lima evita citar culpados por má fase do Sport na Série A Leão está na lanterna do Brasileirão, com apenas 10 pontos ganhos, e enfrenta o RB Bragantino no próximo domingo (14), no Cícero de Souza Marques

Lanterna da Série A do Campeonato Brasileiro 2025, com apenas 10 pontos ganhos em 60 disputados, o Sport atravessa a pior campanha do clube na competição. Mas não espere que os rubro-negros apontem culpados pelo momento. Na visão do meia Lucas Lima, o foco está voltado em ajudar o Leão a engatar uma sequência positiva para deixar a zona de rebaixamento.





“Não parei para pensar muito em quem são os culpados. Eu aprendi desde pequeno a assumir meus erros, minhas responsabilidades, e quando estou empenhado nas coisas não fico pensando nisso. Meu pensamento é no que posso fazer para sairmos dessa situação. É difícil, mas não está perdido. Não tenho como gastar energia hoje em tentar achar culpados. Encaro a realidade e tenho me dedicado muito, assim como o grupo", iniciou.

"O clube continua se reestruturando. Não temos o que falar. Desde que cheguei, houve uma mudança grande e acredito que é preciso manter isso para ficar no caminho certo. A energia deve ser guardada para encontrar a solução, sem apontar para A ou B. No final do campeonato, isso só funcionaria como uma desculpa para usar, mas não quero ser essa pessoa de usar desculpas. Vou usar minha responsabilidade para tirar o clube dessa situação", completou.



O meia também lamentou o fato de o Sport ter desperdiçado a chance de conquistar mais vitórias na sequência de cinco jogos invicto do clube, com quatro empates e apenas um triunfo no recorte.

"Nosso campeonato foi horrível (no começo). Começamos a pontuar com professor Daniel Paulista. Deixamos escapar algumas vitórias por detalhes. Pecamos em algumas jogadas, em alguns gols que tomamos. Isso inclui concentração, ter mais atenção. O Brasileiro é difícil e, quando você erra, na fase em que estamos, você é penalizado de uma forma que te destrói. Não temos margem para erro. Difícil você ganhar seis jogos no Brasileiro. Muitas vezes você tem essa oscilação. Temos de ter uma regularidade para sairmos da situação em que estamos", explicou.

O Sport volta a campo no domingo (14), contra o RB Bragantino, no Cícero de Souza Marques, pela 23ª rodada do Brasileirão. O time paulista está na oitava posição, com 30 pontos. No encontro entre os clubes no primeiro turno, na Ilha do Retiro, o Leão foi derrotado por 1x0.

Veja também