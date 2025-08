A- A+

Futebol Sem Lucas Lima, Matheusinho pode ser opção na armação do Sport diante do Bahia Atacante foi titular diante do Santos jogando na ponta, mas pode ser deslocado para jogar por dentro no lugar do camisa 10, suspenso pelo terceiro cartão amarelo

O Sport não terá o meia Lucas Lima para a partida deste sábado (2), diante do Bahia, na Ilha do Retiro, pela Série A do Campeonato Brasileiro. O jogador levou o terceiro cartão amarelo diante do Santos e está suspenso. Na ausência do armador, o técnico Daniel Paulista pode deslocar o ponta Matheusinho para o setor. Função que não será inédita para o atleta.

“Nas últimas passagens que tive em alguns clubes, eu jogava por dentro também. Não vejo problema algum. Meu principal objetivo é ajudar a equipe, seja onde for. Espero estar bem preparadol”, afirmou Matheusinho, indicando o que o Sport precisa fazer para conseguir a primeira vitória no Brasileirão.

“Precisamos de mais tranquilidade na hora de finalizar, ter mais cabeça para terminar as jogadas. Estar mais concentrado para fazer o gol. A gente está bem focado, tivemos uma semana boa de trabalho e creio que chegaremos ao jogo bem preparados para desempenhar um bom futebol”, pontuou.

Além de Matheusinho, Hyoran e Rodrigo Atencio são as outras opções para a vaga do camisa 10. No ataque, com dores no tornozelo, Derik ainda é dúvida.

Bahia

O Bahia terá um desfalque importante no ataque. Com dores na coxa, o atacante Erick Pulga está fora. Na frente, a tendência é que o técnico Rogério Ceni escale Cauly, Ademir e Willian José.

Os baianos tentam acabar com o tabu de 15 anos sem vencer o Sport fora de casa. A última vez foi na Série B de 2010, quando derrotou o Leão por 2x1. Coincidentemente, o autor do gol rubro-negro na partida foi Daniel Paulista, atual treinador do time pernambucano.

De lá para cá, Sport e Bahia se enfrentaram em 11 oportunidades, sendo 10 delas na Ilha do Retiro e uma na Arena Pernambuco. Foram oito triunfos dos mandantes e três empates.

“Vai ser um jogo bastante difícil. A equipe do Bahia é muito qualificada e tem demonstrado isso no Campeonato Brasileiro. Mas a nossa também é. Mudamos muito a postura nos últimos jogos e vamos continuar assim para sair com a vitória”, frisou Matheusinho.

Veja também