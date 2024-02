A- A+

Copa do Nordeste Lucas Lima reestreia com gol, Sport bate Itabaiana e chega à segunda vitória no Nordestão Depois de um primeiro tempo fraco, Leão acordou na etapa final e virou o jogo na Arena Batistão

Se já não bastasse o fim do Carnaval, a "ingrata" Quarta-Feira de Cinzas (14) ameaçou terminar de forma melancólica para o torcedor do Sport. Mas não foi o caso. Em jogo de tempos distintos, o Rubro-negro visitou o Itabaiana, na Arena Batistão, em Aracaju, pela terceira rodada da Copa do Nordeste. E depois de sair atrás no placar, o Leão virou a partida no segundo tempo, venceu por 2x1, e conquistou a segunda vitória consecutiva no torneio regional. O resultado levou a equipe pernambucana à vice-liderança provisória do Grupo A, com seis pontos. Já o Tricolor da Serra estacionou nos três pontos, na quinta posição do Grupo B.

Como de praxe, o técnico Mariano Soso optou por promover mudanças na escalação do Sport. Em comparação com o time que iniciou o duelo com o Treze-PB, Rafael Thyere, Felipe e Lucas André foram sacados da formação inicial, dando lugar a Alisson Cassiano, Ítalo e Fábio Matheus. O capitão, inclusive, não esteve nem entre os reservas.

O jogo

Com a bola rolando, o Sport teve uma de suas piores atuações no primeiro tempo. O Leão até conseguia ter o controle do jogo, mas era pouco agressivo e virou presa fácil para o sistema defensivo do Itabaiana, que foi escalado pelo técnico Aílton Silva com três zagueiros. Com o time pernambucano sem criação, o Tremendão soube ser eficaz na primeira e única boa chegada da etapa inicial.

Aos 27 minutos, o experiente Matheus, de 41 anos, recebeu pelo lado direito, levou para o meio e deu um belo chute para abrir o placar. O Rubro-negro só veio assustar aos 42. Em cobrança de falta, Felipinho bateu com efeito e a bola passou perto do travessão de Matheus Pellegrini.

Após a fraca apresentação nos 45 minutos iniciais, Soso voltou do intervalo com modificações em atacado. Felipe, Alan Ruiz e Zé Roberto foram acionados nas vagas de Ítalo, Pedro Vilhena e Fábio Matheus, respectivamente. As alterações, em um primeiro momento, pouco surtiram efeito. O Sport seguia ficando encaixotado na boa marcação sergipana.

Aos 17, porém, o cenário passou a mudar. Fabricio Domínguez deu lugar a Lucas Lima, que reestreou com a camisa rubro-negra. E que estrela. Nove minutos mais tarde, em investida do Leão pela esquerda, Felipinho cruzou e Gustavo Coutinho cabeceou na trave. No rebote, o camisa 19 bateu firme para estufar as redes e deixar tudo igual.

O gol animou a equipe da Ilha do Retiro, que acordou de vez na partida e conseguiu a virada com mais um jogador a sair do banco: Zé Roberto. Em nova jogada pela esquerda, aos 38, Felipinho mandou rasteiro. A bola passou por Gustavo Coutinho, mas achou Pedro Lima na direita. O prata da casa cruzou para o meio da área e o camisa 11, livre, finalizou para o fundo do gol.

Ficha do jogo

Itabaiana 1

Matheus Pellegrini, Douglas, Gabriel Caran, Rony Fernandes, Thiago Papel (Elivélton) e Kauan; Matheus Prado (Neném), Vitão (Duda), Marcelinho (Léo Carvalho) e Matheus; Schutz (Tiago Souza). Técnico: Ailton Silva.

Sport 2

Caíque França; Pedro Lima, Alisson Cassiano, Luciano Castán e Felipinho (Renzo); Ítalo (Felipe), Fábio Matheus (Zé Roberto) e Pedro Vilhena (Alan Ruiz); Romarinho, Gustavo Coutinho e Fabricio Domínguez (Lucas Lima). Técnico: Mariano Soso.

Local: Arena Batistão (Aracajú/SE)

Árbitro: Leonilson Fernandes Trigueiro Filho (RN)

Assistentes: Lorival Candido das Flores e Reinaldo de Souza Moura (ambos do RN)

Gols: Matheus, aos 27' do 1T (ITA); Lucas Lima, aos 26', Zé Roberto, aos 38' do 2T (SPT)

Cartões amarelos: Zé Roberto, Felipe (SPT); Neném (ITA)

