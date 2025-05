Após cumprir suspensão, Lucas Lima reforça Sport diante do Ceará

A- A+

Com a necessidade de vencer a primeira na Série A do Campeonato Brasileiro, o Sport terá um reforço importante para o compromisso diante do Ceará, neste sábado (17), às 16h, no Castelão, pela 9ª rodada: o meia Lucas Lima.

Na goleada sofrida para o Cruzeiro, o camisa 10 foi ausência por suspensão, devido ao acúmulo de cartões amarelos. Ele recebeu o terceiro contra o Fluminense, na derrota por 2x1, no Maracanã.

Sem Lucas Lima na rodada passada, o escolhido por António Oliveira para substituir o capitão da equipe foi o atacante Carlos Alberto. Com isso, o camisa 17 deve voltar para o banco de reservas, caso o treinador português opte por um time com quatro meio-campistas e dois atacantes.

Com a volta de Lucas Lima, a única baixa para António Oliveira será o atacante Gonçalo Paciência. O português trata uma lesão no músculo ilíaco do quadril direito e só deve voltar em meados de junho.

Com apenas dois pontos, o Sport é o lanterna do Brasileirão e única equipe que segue sem vencer na competição. O Ceará, por sua vez, ocupa o sexto lugar, com 12 pontos.

