Futebol Lucas Lima reclama de arbitragem em revés do Sport para Palmeiras: "decidiu para eles" Em lance duvidoso no fim do duelo, arbitragem deu pênalti de Matheus Alexandre sobre Raphael Veiga

A derrota do Sport para o Palmeiras, na Ilha do Retiro, neste domingo (6), ficará marcada para o clube pernambucano por conta do pênalti polêmico que definiu a vitória paulista, por 2x1, na Ilha do Retiro. Capitão do time rubro-negro, o meia Lucas Lima não poupou críticas à arbitragem do duelo, em entrevista à transmissão do jogo.

"Viemos fazer o jogo da nossa vida e somos prejudicados assim. Mas, Brasileirão é duro. Gritam lá e a voz dele tem muito mais força. Sabemos que não podemos errar, porque o árbitro dá para eles. Deu para ver daqui que não foi nada", iniciou o camisa 10.

"Temos que lutar contra todo mundo para sobreviver o campeonato. O árbitro estragou o jogo, que foi bonito, disputado. Lutamos de igual para igual, agora vamos lamentar, talvez a gente tivesse um ponto que faria a diferença no campeonato. Vai ficar por assim, amanhã esquecem", seguiu o jogador.

O pênalti marcado pro Palmeiras pic.twitter.com/KX5tsTvNRQ — Futmais | Menino Fut (@futtmais) April 6, 2025

O lance reclamado por Lucas Lima aconteceu aos 45 do segundo tempo. Raphael Veiga tenta driblar Matheus Alexandre dentro de área, sente um possível toque do jogador rubro-negro e desaba na área. Mesmo com auxílio do VAR, o árbitro Bruno Arleu de Araújo marcou o pênalti convertido por Piquerez.

"Enfrentamos um dos melhores times do Brasil e jogamos de igual para igual. Hoje foi decidido nos detalhes, o árbitro decidiu para eles", voltou a reclamar Lucas Lima.

"Cheio de câmeras, não tem como ter esses erros. O futebol brasileiro se preocupa em não subir na bola e esses erros acontecem jogo após jogo. Isso é o que não pode acontecer", finalizou.

Com a derrota para o Palmeiras, o Sport caiu para a 17ª colocação da Série A, mas pode ser ultrapassado pelo Santos, que joga na rodada. Na próxima semana, o Rubro-negro volta a entrar em campo no sábado (12), quando visita o Vasco, em São Januário, às 21h, pela terceira rodada.

