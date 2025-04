A- A+

Rubro-negro Lucas Lima reconhece necessidade de mudança no Sport: "Não estamos satisfeitos" Leão volta a campo no próximo sábado (03), contra o Fluminense, fora de casa

O Sport está vivendo um dos seus piores inícios na disputa da Série A. Até o momento foram seis jogos e apenas dois pontos conquistados. O meia Lucas Lima, um dos líderes do elenco, reconheceu o momento negativo e aceitou as cobranças da torcida rubro-negra.

“Temos consciência que o momento não é o melhor, tem a cobrança da nossa torcida, que é do direito deles, que vieram aqui com muito respeito para nos cobrar e aceitamos. Mas também temos isso internamente, não estamos satisfeitos, temos time para estar melhor posicionado e com melhores resultados”, argumentou o camisa 10.

Muito das dificuldades do Leão na Série A passa pela improdutividade ofensiva. O Sport tem o pior ataque da competição, com apenas três gols, ou seja, marca um gol a cada dois confrontos.

Desconfortável com as estatísticas ofensivas, que inclue o próprio desempenho dentro de campo, Lucas Lima cobra mais esmero nas finalizações.

“Na Série A é mais difícil de criar tantas chances e a gente tem que caprichar mais na finalização, entrar mais na área e estamos treinando para isso. É um dado que me incomoda individualmente, é um momento ruim, estamos cientes disso, precisamos crescer como equipe e estamos em busca disso”, afirmou o jogador.

Cobranças

Em momentos de instabilidade, como a que ocorre no Sport atualmente, muito das cobranças recaem sobre o treinador. Lucas buscou dividir a responsabilidade e afirmou que o grupo está comprometido com as ideias de Pepa.

“Estamos envolvidos com os objetivos do clube. O professor Pepa é o nosso comandante, estamos tentando fazer o melhor daquilo que ele passa. Sei que são muitas críticas em cima dele, não é um trabalho fácil, mas todos têm responsabilidade aqui dentro e o mais importante é todos estarem cientes disso”, iniciou.



“A pressão não é só no nosso treinador, está com todos, com o presidente, com todo mundo que trabalha no clube. Isso é bom, mostra que temos potencial, que temos que ser cobrados mesmo, levar pelo lado positivo, levar para os jogos da melhor forma possível”, concluiu.

O Sport volta a campo no próximo sábado (03), às 18h30, diante do Fluminense, no Maracanã. A última vitória contra o Tricolor carioca, como visitante, aconteceu em 2017.

