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Futebol Lucas Moura fratura duas costelas e deve desfalcar o São Paulo por até oito semanas Meia se lesionou durante o segundo tempo da derrota para o Atlético-MG nessa quarta-feira (19), na Arena MRV

Além da derrota por 1 a 0 para o Atlético-MG, que tirou o São Paulo da liderança do Campeonato Brasileiro da Série A, os são-paulinos agora têm outro motivo para se preocupar.

No segundo tempo do confronto dessa quarta-feira (19), o meia Lucas Moura se chocou com Cuello e fraturou duas costelas, desfalcando a equipe por até oito semanas, segundo apuração do ge.



O atleta precisou deixar a Arena MRV, em Belo Horizonte, de ambulância e foi levado para um hospital da capital mineira, onde passou por exames.

Após a avaliação médica, Lucas foi liberado para retornar a São Paulo com o resto da delegação e deve realizar um tratamento considerado conservador, sem necessidade de intervenção cirúrgica.



Sem o meia, o São Paulo volta a campo neste sábado (19) para medir forças com o novo líder Palmeiras, às 21h, no Morumbis. Os dois times possuem os mesmos 16 pontos, mas desempatam no critério de saldo de gols.

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