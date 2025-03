Lucas Moura permanece fazendo atividades separadas e escalação contra o Sport fica distante

A- A+

A possibilidade de o técnico Luis Zubeldía contar com Lucas Moura na estreia do Brasileirão, sábado (29), diante do Sport, no MorumBis, está bastante reduzida. O meia-atacante não participou mais uma vez das atividades da semana por causa do problema no joelho e crescem as chances de Ferreirinha ser titular.

O treinador admitiu dias atrás que contava com Lucas Moura desde que o astro tricolor conseguisse trabalhar no campo com os demais companheiros. Lucas ainda não está livre do trauma no joelho direito e, mais uma vez, foi destaque das atividades, ficando apenas no Reffis (centro de reabilitação).

Como logo depois há a largada na Libertadores, o foco agora é deixar Lucas Moura em condições de visitar o Talleres, na quarta-feira (dia 2). Com Calleri trabalhando normalmente das atividades, o quarteto ofensivo tem tudo para contar com Oscar, Luciano, Ferreirinha e Calleri.

Ciente que uma boa largada no Brasileirão se faz necessário, o comandante tricolor vem realizando atividades sempre com o foco ofensivo. E mais uma vez ele comandou um coletivo de 11 contra 11 para simular ações de jogo.

Zubeldía já havia ensaiado marcação sob pressão na terça-feira e agora aprimora a posse de bola. Foram diversas atividades com o São Paulo tendo a iniciativa das jogadas. O treinador também cobra bastante movimentação e agilidade do grupo.

Reintegrado ao elenco, o volante Luan iniciou um processo de recondicionamento físico para ficar à disposição de Zubeldía. Antes treinando em separado, agora o jogador faz atividades com o grupo profissional.





