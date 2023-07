Ex-jogador do São Paulo aponta que Lucas Moura fechará com Tricolor

A- A+

Lucas Moura voltará a atuar nos gramados do Morumbi. A cria da base do São Paulo foi negociado com o Los Angeles F.C., da Major League Soccer. Porém, segundo informações do ex-jogador e ídolo Tricolor, Souza, no programa "Os Donos da Bola", o meia-atacante, que estava no Tottenham, já teria o contrato por empréstimo firmado com o clube paulista para a próxima temporada.

O ponta-direita saiu do São Paulo em 2013, quando foi vendido para o Paris Saint-Germain por 40 milhões de euros (aproximadamente R$ 208 milões). Na equipe parisiense, Lucas jogou ao lado de Neymar, porém, rendeu pouco nas cinco temporadas em que esteve no PSG.

Pela Ligue 1, o jogador atuou 153 vezes, marcando 34 gols e 33 assistências. Na Liga dos Campeões, fez nove gols e cinco assistências em 60 partidas jogadas. Na França, por muito tempo, a cria do Tricolor Paulista amargurou o banco de reservas.

Em 2018, o PSG vendeu o jogador para o Tottenham, da Premiere League, por 28 milhões de euros (aproximadamente R$ 150 milhões). Na Inglaterra, o atacante viveu bons momentos. Por exemplo, o hat-trick que fez contra o Ajax nas quartas de final da Liga dos Campeões de 2019. Contudo, seu desempenho geral deixou a desejar. Em 152 partidas da Premiere League, Lucas marcou 20 gols e de 16 assistências.

Em um post no Instagram, Lucas se despediu do clube londrino: "Eu não posso acreditar que é hora de dizer adeus. Não tenho palavras para explicar o quanto estou grato por ter tido a oportunidade de defender este distintivo. Muito obrigado família Spurs, Deus abençoe a todos. Eu sempre vou te amar."

Em 2024, Lucas Moura retornará ao Morumbi, motivo de comemoração entre os torcedores do São Paulo. Em seu currículo o atancante possui um título de campeão sub-20 (2011), uma Copa Sul-Americana (2012), Campeão da Copa das Confederações, com a Seleção Brasileira (2013), cinco títulos da Ligue 1 (2013,2014,2015,2018), três títulos da Taça da França (2015,2016,2017), cinco títulos da Taça da Liga da França (2014,2015,2016,2017,2018) e cinco títulos da Supertaça da França (2014,2015,2016,2017,2018).

