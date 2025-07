Lucas Paquetá é absolvido de suposta infração de regras de apostas: "Ansioso para voltar a jogar"

O jogador Lucas Paquetá, do West Ham United, foi absolvido por uma Comissão Reguladora independente das acusações de supostas violações das regras de apostas esportivas, nesta quinta-feira (31).

O anúncio foi divulgado pela equipe do jogador.

West Ham United can confirm that an independent Regulatory Commission has cleared Lucas Paquetá of misconduct charges made against him by the Football Association for alleged breaches of FA rule E5.