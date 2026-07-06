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BRASIL Lucas Paquetá desabafa após queda do Brasil na Copa: "Nem a dor da lesão é tão grande" O time comandado por Carlo Ancelotti foi superado por 2 a 1 no último domingo, 5

O meio-campista Lucas Paquetá desabafou nas redes sociais depois da eliminação do Brasil para a Noruega na Copa do Mundo. O time comandado por Carlo Ancelotti foi superado por 2 a 1 no último domingo, 5.

Paquetá desfalcou o Brasil no confronto. O atleta sofreu uma lesão na parte posterior da coxa esquerda no duelo contra o Japão, pela fase de 16 avos de final do Mundial.

"Difícil encontrar palavras quando a dor de uma eliminação de Copa toma conta. Como eu queria poder estar em campo para tentar ajudar meus companheiros de alguma forma, mas não foi possível.. Nem a dor da lesão e de ter que ficar de fora é tão grande quanto a de ter o sonho de ser campeão interrompido. Tentamos, todos nós. Demos o nosso melhor, e não foi o suficiente", disse o jogador no Instagram.





"É frustrante, é doloroso, mas não podemos deixar de acreditar que dias melhores virão! Vamos juntar os cacos e nos levantar quantas vezes for preciso, para seguir lutando e acreditando! Obrigado a todos que acreditaram que seria possível, que torceram e apoiaram! Grato a Deus pela oportunidade. Eu vivi o que antes foi oração e sou grato por essa realização!", complementou.

Paquetá dificilmente voltaria a jogar nesta edição da Copa do Mundo. Para o duelo contra a Noruega, o técnico Carlo Ancelotti escalou Gabriel Martinelli na vaga de Paquetá. Ele não tem previsão de voltar aos gramados, agora com a camisa do Flamengo



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