De acordo com uma informação do jornal inglês "Daily Mail", o meia Lucas Paquetá está sendo investigado pela federação inglesa de futebol (FA) por possíveis violações de apostas esportivas. A denúncia envolve apostas feitas em contas de pessoas próximas do atleta do West Ham, justamente em jogos em que o brasileiro esteve em campo.



Após a denúncia, o Manchester City, clube que estava negociando a contratação do brasileiro, desistiu momentaneamente do acerto, aguardando o desenrolar das investigações. Na Inglaterra, atletas são proibidos de fazerem apostas, estando ou não envolvidos nos jogos apostados.





