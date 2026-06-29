Lucas Paquetá passará por exames e preocupa para o restante da Copa do Mundo
Ele deve passar por exames nesta terça-feira, em Nova Jersey
Lucas Paquetá preocupa para o restante da Copa do Mundo. O meia deixou o jogo contra o Japão, nesta segunda-feira, em Houston, com dores na coxa esquerda. Ele deve passar por exames nesta terça-feira, em Morristown, Nova Jersey, onde está a base da seleção.
O procedimento é o mesmo adotado com Raphinha, que teve lesão na coxa direita diagnosticada após a vitória sobre o Haiti. O atacante do Barcelona não foi cortado e faz tratamento para tentar jogar nas quartas de final, caso o Brasil avance.
Leia também
• Neymar ironiza 'guru alemão' que previu eliminação do Brasil: 'Favor tentar na próxima Copa'
• México aposta no fator casa e na defesa menos vazada da Copa contra Equador no Azteca
Nos 2 a 1 sobre o Japão, Endrick substituiu Paquetá, mas o Brasil perdia por 1 a 0 e precisava atacar. Danilo Santos e Igor Thiago também são opções, a depender do esquema que Ancelotti optar.
O Brasil aguarda o resultado de Costa do Marfim x Noruega, que jogam nesta terça-feira, 30, para conhecer seu adversário nas oitavas de final. O jogo será no domingo.