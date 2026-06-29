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Copa do Mundo

Lucas Paquetá passará por exames e preocupa para o restante da Copa do Mundo

Ele deve passar por exames nesta terça-feira, em Nova Jersey

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Meia vem sendo peça chave de AncelottiMeia vem sendo peça chave de Ancelotti - Foto por ALEX SLITZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Lucas Paquetá preocupa para o restante da Copa do Mundo. O meia deixou o jogo contra o Japão, nesta segunda-feira, em Houston, com dores na coxa esquerda. Ele deve passar por exames nesta terça-feira, em Morristown, Nova Jersey, onde está a base da seleção.

O procedimento é o mesmo adotado com Raphinha, que teve lesão na coxa direita diagnosticada após a vitória sobre o Haiti. O atacante do Barcelona não foi cortado e faz tratamento para tentar jogar nas quartas de final, caso o Brasil avance.

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Nos 2 a 1 sobre o Japão, Endrick substituiu Paquetá, mas o Brasil perdia por 1 a 0 e precisava atacar. Danilo Santos e Igor Thiago também são opções, a depender do esquema que Ancelotti optar.

O Brasil aguarda o resultado de Costa do Marfim x Noruega, que jogam nesta terça-feira, 30, para conhecer seu adversário nas oitavas de final. O jogo será no domingo.

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