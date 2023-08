A- A+

Mercado da bola Lucas Paquetá prestes a se tornar reforço de peso no Manchester City Após adquirir Josko Gvardiol, cuja transferência multimilionária quebrou recordes, o técnico Pep Guardiola está prestes a contar com seu segundo "galáctico"

O Manchester City está prestes a fazer um investimento significativo visando a contratação do meio-campista Lucas Paquetá, que atualmente joga pelo West Ham.

O Manchester City continua sua busca ativa por reforços para esta temporada. Após a bem-sucedida transferência de Josko Gvardiol, que se tornou o zagueiro mais caro da história, o clube está próximo de concluir sua próxima grande contratação: Lucas Paquetá.

Segundo relatos de Fabrizio Romano, o Manchester City está envolvido em negociações intensas com o West Ham para garantir a transferência do talentoso meio-campista brasileiro. Paquetá desempenha um papel crucial no esquema de David Moyes e substituí-lo não será tarefa fácil.

Após rejeitar recentemente uma oferta superior a 80 milhões de euros (aproximadamente R$434 milhões na cotação atual), o City está planejando uma nova tentativa para adquirir o jogador carioca, aumentando a proposta em mais de dez milhões de euros.

O City está determinado a manter sua supremacia na Premier League. Neste verão, Pep Guardiola viu jogadores como Ilkay Gundogan, uma peça fundamental em sua tática, e Riyad Mahrez deixarem o Etihad Stadium. Essas perdas incentivaram o clube a buscar substitutos de qualidade, como os jogadores atuais do Barcelona e Al Ahli.

Durante o verão, Lucas Paquetá emergiu como uma opção sólida para preencher a vaga deixada pelo alemão, agora no Camp Nou. Com apenas 25 anos, o jogador brasileiro trocou de agente (agora na RocNation) há alguns meses, buscando novos horizontes.

Agora, com a recente lesão de Kevin De Bruyne, que afastará o craque dos gramados por até quatro meses, Pep poderia encaixar o brasileiro em um esquema que favorecesse suas habilidades ofensivas, ou, somente fazê-lo cumprir a função que pertencia a Gundogan.

Pep Guardiola está determinado a assegurar a rápida contratação do meio-campista brasileiro. Embora o City não tenha sofrido muitas perdas em seu elenco, a intenção de Guardiola é integrar Paquetá à equipe o mais rapidamente possível.

Enquanto isso, o West Ham, que está prestes a perder um de seus destaques, já está explorando opções de mercado para encontrar um substituto adequado. A direção do clube londrino está considerando várias alternativas, inclusive um possível esforço para contratar Mohammed Kudus, jogador do Ajax. Em todo caso, o London Stadium está prestes a perder sua estrela em potencial.

Veja também

Futebol Entre socos, tapas e xingamentos: relembre histórico de brigas entre jogadores do Flamengo