FUTEBOL INTERNACIONAL Lucas Paquetá se envolve em briga contra torcedores do AZ Alkmaar; veja vídeo O brasileiro e outros jogadores do West Ham foram para o confronto depois dos torcedores do AZ invadirem local destinado aos familiares dos jogadores do clube londrino

O jogo de volta da semifinal da Conference League, que valeu a classificação do West Ham para a final da competição, foi marcado por um grande tumulto. Alguns “torcedores” do AZ Alkmaar, time mandante na partida, invadiram o espaço que estavam as famílias dos jogadores da equipe inglesa, o que provocou a fúria de alguns jogadores do time londrino. O brasileiro Lucas Paquetá foi um dos atletas que partiram para o confronto com os holandeses.

O vídeo abaixo mostra Lucas Paquetá tentando se livrar dos seguranças para defender os entes queridos dos jogadores do clube londrino. Além de centenas de torcedores da torcida organizada (ultras) do AZ, romperndo uma grade da arquibancada, invadindo a área onde estavam os familiares dos jogadores do West Ham.O brasileiro, o meia Flynn Downes, o lateral Ben Johnson, o zagueiro Aaron Cresswell, e os atacantes Antonio e Benrahma partiram para o confronto com os torcedores do AZ.

Lucas Paquetá briga com torcedores do AZ Alkmaar, após eles invadirem área destinada aos familiares dos jogadores do West Ham. pic.twitter.com/j72SUyqTkC — Favela Caiu No Face (@Favelacaiunfce) May 19, 2023

O West Ham avançou para uma final europeia após 47 anos. A última vez foi em 1976, na extinta Recopa Europeia. A decisão da Liga Conferência será no dia 7 de junho, uma quarta-feira, contra a Fiorentina, em Praga, na República Tcheca.



