FUTEBOL Lucas Paquetá tem acordo para retornar ao Flamengo, diz jornalista Segundo jornal The Guardian, time rubro-negro está disposto a pagar R$ 251 milhões pelo meio-campista

O meio-campista Lucas Paquetá está próximo de retornar ao Brasil. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, especializado em mercado de transferências, o jogador de 28 anos tem um acordo contratual com o Flamengo, clube que o revelou, que negocia a contratação do atleta com o West Ham, da Inglaterra.

Inocentado do caso de apostas esportivas em julho de 2025, Lucas Paquetá tem o interesse em deixar o West Ham nesta janela de transferência, que se encerra no dia 31 de janeiro, e está pressionando para que a negociação com o time rubro-negro aconteça.

O jogador, inclusive, pediu para não atuar na partida do fim de semana contra o QPR, segundo o jornal The Guardian.

Ainda conforme o portal inglês, o Flamengo está disposto a pagar 40 milhões de euros — cerca de R$ 251 milhões, na cotação atual — por Paquetá.

A saída de Paquetá do West Ham, 18º colocado da Premier League, era questão de tempo. Segundo a imprensa inglesa, o brasileiro queria uma transferência após ser absolvido das acusações de manipulação de resultados, mas sua saída para o Aston Villa foi vetada na última janela.

Na época, o Flamengo chegou a fazer uma proposta de empréstimo pelo meio-campista, mas foi rejeitada pelos Hammers.

Como não havia nenhum outro clube interessado, Lucas Paquetá permaneceu no West Ham, onde tem contrato até 2027, mas existe a possibilidade de sair para o clube inglês fazer caixa.

Lucas Paquetá chegou ao West Ham em agosto de 2022, vindo do Lyon, da França. Segundo comunicado da equipe francesa, os londrinos desembolsaram 61,63 milhões de euros, ou seja, R$ 309 milhões, na cotação da época, que incluem cerca de 18,6 milhões de euros — R$ 93,4 milhões — em variáveis, pela contratação.

