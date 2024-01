A- A+

Futebol Internacional Lucas Perri, ex-Náutico, e Adryelson, ex-Sport, deixam Botafogo e assinam com Lyon Ambos os jogadores chegam com contrato até 2028

O goleiro Lucas Perri e o zagueiro Adryelson, que estavam no Botafogo, assinaram por quatro anos e meio com o Lyon, até junho de 2028, anunciou nesta sexta-feira (5) o clube francês.

Perri foi transferido por 3,25 milhões de euros (cerca de R$ 17,3 milhões pela cotação atual) e Adryelson por 3,58 milhões de euros (R$ 19,1 milhões). A esses montantes poderia ser adicionado até 50% de uma eventual transferência futura.

Perri (26 anos) estreou como profissional em 2019 pelo São Paulo e disputou 67 partidas pelo Botafogo. Com a seleção brasileira ele foi convocado pela primeira vez em setembro passado.

Adryelson (25 anos) estreou no futebol profissional no Sport Recife, onde passou sete temporadas. Jogou emprestado por um ano ao Al Wasl (2021-2022), dos Emirados, antes de assinar com o Botafogo. Recentemente também foi convocado pela Seleção.

O Botafogo é um dos três clubes da 'Eagle Football' de John Textor, presidente-proprietário do Lyon. A Eagle também possui uma participação de 46% no clube inglês Crystal Palace.

