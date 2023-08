A- A+

Seleção Brasileira Lucas Perri, ex-Náutico, é convocado para a Seleção Brasileira O técnico do Brasil, Fernando Diniz, convocou o atleta do Botafogo para assumir a vaga de Bento, que teve uma lesão muscular

Fernando Diniz, técnico da Seleção Brasileira, convocou nesta quarta-feira (30) Lucas Perri, ex-Náutico e atual goleiro do Botafogo, para substituir o goleiro Bento, do Athletico. O departamento médico do Furacão constatou uma lesão muscular na região posterior da coxa direita. A informação foi divulgada pelo site oficial da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O médico da Seleção, Rodrigo Lasmar, entrou em contato com o clube paranaense, que enviou o laudo dos exames. O prognóstico impede a presença do jogador nas duas primeiras rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

O Botafogo de Perri, além de ser líder isolado da Série A do Campeonato Brasileiro, ainda possui a defesa menos vazada da competição, muito disso graças a grande temporada que o goleiro tem feito. O "paredão" alvinegro de 25 anos entrou em campo 21 vezes pelo Brasileirão e possui impressionantes 13 jogos sem sofrer gols.

Lucas iniciou sua carreira profissional defendendo as redes do São Paulo, em janeiro 2019, quando já foi emprestado ao Crystal Palace, da Inglaterra, por um período de apenas seis meses. O goleiro se manteve no plantel do tricolor paulista até janeiro de 2022, quando foi emprestado ao Náutico, onde ficou até 13 de agosto do mesmo ano.

No Náutico, Perri jogou 44 partidas, sendo 22 pela Série B do Campeonato Brasileiro, uma pela Copa do Brasil, 10 pela Copa do Nordeste e 11 pelo Campeonato Pernambucano, onde conquistou o Estadual.

A seleção estreia nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, em duelos contra Bolívia e Peru, nos dias 8 e 12 de setembro.

