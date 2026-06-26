Sex, 26 de Junho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta26/06/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Futebol

Lucas Perri visita CT do Náutico

Goleiro do Leeds United está de férias após fim da temporada 2025/2026

Reportar Erro
Lucas Perri visita CT do NáuticoLucas Perri visita CT do Náutico - Foto: Divulgação

Leia também

• Jean Carlos se despede da Chapecoense e pode acertar com o Náutico

• Náutico tenta acabar com maior jejum de vitórias em 2026

• Adversário do Náutico, Goiás está no 'Z-4' fora de casa na Série B

Campeão pernambucano com o Náutico em 2022, o goleiro Lucas Perri, atualmente do Leeds United, visitou o Centro de Treinamento Wilson Campos, nesta sexta-feira (26). 

De férias após o fim da temporada 2025/2026 na Europa, o goleiro posou para uma foto ao lado do presidente do Náutico, Bruno Becker, e dos treinadores Hélio e Guilherme dos Anjos. 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter