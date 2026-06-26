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Futebol Lucas Perri visita CT do Náutico Goleiro do Leeds United está de férias após fim da temporada 2025/2026

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Campeão pernambucano com o Náutico em 2022, o goleiro Lucas Perri, atualmente do Leeds United, visitou o Centro de Treinamento Wilson Campos, nesta sexta-feira (26).

De férias após o fim da temporada 2025/2026 na Europa, o goleiro posou para uma foto ao lado do presidente do Náutico, Bruno Becker, e dos treinadores Hélio e Guilherme dos Anjos.

Hoje foi dia de receber uma visita especial no CT Wilson Campos.



O goleiro Lucas Perri, campeão pernambucano de 2022 com a camisa alvirrubra, voltou à nossa casa para um reencontro especial.



As portas estarão sempre abertas para quem ajudou a escrever a nossa história.… pic.twitter.com/H2ZAbtuG6l — Náutico (@nauticope) June 26, 2026

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