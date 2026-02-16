A- A+

JOGOS DE INVERNO Lucas Pinheiro Braathen cai na primeira descida e fica sem chances de medalha no slalom Esquiador brasileiro competia na prova que era sua especialidade, mas acabou desclassificado

Chegou ao fim o sonho de uma segunda medalha para o esquiador brasileiro Lucas Pinheiro Braathen. O atleta caiu na primeira descida da prova do slalom, na manhã desta segunda-feira, e acabou desclassificado da competição. Com isso, ele encerra sua participação nos Jogos Olímpicos de Milão-Cortina-2026.

Lucas foi o sexto atleta a fazer a primeira descida na pista de Bormio. Especialista no slalom, ele fazia prova agressiva até se desequilibrar. Pelas regras da competição, quem cai já não pode fazer a segunda descida, prevista para as 9h30.

O também brasileiro Christian Soevik foi o 43º a descer, mas também acabou caindo, ainda no início da pista. Giovanni Ongaro, 57º a descer, foi 32º, com tempo de 1m04s66. Por duas posições, ficou fora do corte do top 30, que faz a segunda descida.

A prova foi marcada por muitas dificuldades dos atletas. Um intenso fluxo de neve caiu da madrugada até o momento da disputa. A visibilidade era baixa e a pista, desafiante. Dos 96 atletas na disputa, 49 terminaram desclassificados.

O slalom é uma versão com pista menor e mais curta que o slalom gigante, com menos espaço para erros. No último sábado, Lucas conquistou a medalha de ouro no slalom gigante, a primeira da história do Brasil nos Jogos Olímpicos de Inverno.

Veja também