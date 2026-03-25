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Esqui Lucas Pinheiro completa primeira descida da etapa final do slalom na Copa do Mundo de Esqui Alpino Brasileiro termina o circuito com o tempo de 59s07; descida decisiva será a partir de 9h30 (de Brasília)

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Em busca de mais um título na Copa do Mundo de Esqui Alpino, em Lillehammer, na Noruega, o brasileiro Lucas Pinheiro Braathen finalizou, nesta quarta-feira, a primeira descida da etapa final de slalom na quinta colocação. Ele completou o circuito com o tempo de 59s07. A segunda descida, que vale o título geral da temporada, será a partir das 9h30 (de Brasília).

Ontem, Lucas Pinheiro conquistou o Globo de Cristal no Slalom Gigante. O brasileiro foi campeão ao vencer a etapa final do torneio com o tempo de 2min20s65. Ele garantiu a primeira posição na classificação geral da temporada vencendo a disputa com o suíço Marco Odermatt, que errou logo na primeira descida e não pontuou na prova.

Para levar o Globo de Cristal também no slalom, Lucas (511 pontos) precisa vencer a prova decisiva e torcer para que o norueguês Atle Lie McGrath (líder com 552 pontos) fique fora do pódio. Se não vencer a etapa, ainda pode faturar o título com uma combinação de resultados. A vitória na etapa vale 100 pontos, o 2º lugar, 80, e o terceiro, 60.

Lucas já conquistou o título do slalom na Copa do Mundo em 2023, quando ainda defendia a Noruega. Na classificação geral do esqui alpino, levando em conta todas as quatro modalidades (downhill, super gigante, slalom gigante e slalom), Lucas já assegurou o segundo lugar e não tem mais chances de título. O campeão é o suíço Marco Odermatt.

O Globo de Cristal é o principal troféu da Federação Internacional de Esqui na Copa do Mundo de Esqui Alpino — vence o esquiador com a melhor classificação em toda a temporada. Lucas Pinheiro já havia conquistado o título no Slalom em 2023, quando ainda defendia a Noruega, mas nunca no Slalom Gigante.

Lucas Pinheiro já havia conquistado a primeira medalha de ouro da delegação brasileira nos Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina na prova de Slalom Gigante.

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