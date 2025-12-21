Dom, 21 de Dezembro

Esqui

Lucas Pinheiro é prata em etapa da Copa do Mundo de Esqui Alpino

Feito foi alcançado na Alta Badia, na Itália

Lucas Pinheiro Braathen levou a prata naprova de slalom gigante da etapa da Copa do Mundo de Esqui Alpino  - Foto: X/Reprodução

O brasileiro Lucas Pinheiro Braathen conquistou neste domingo (21) a medalha de prata da prova de slalom gigante da etapa da Copa do Mundo de Esqui Alpino disputada em Alta Badia (Itália).

Lucas, que é filho de mãe brasileira e pai norueguês e passou a defender o Brasil em 2024, completou a prova com o tempo de 2min35s20. Com o tempo de 2min35s02, o austríaco Marco Schwarz ficou com ouro, enquanto Stefan Brennsteiner, também da Áustria, garantiu o bronze com o tempo de 2min35s24.

Em novembro, o atleta de 25 anos de idade fez história ao se tornar o primeiro brasileiro a conquistar uma etapa da Copa do Mundo de Esqui Alpino. O feito foi alcançado na etapa de Levi (Finlândia).

