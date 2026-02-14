Lucas Pinheiro lidera prova e está próximo de medalha inédita para o Brasil nos Jogos de Inverno
Brasileiro teve a melhor descida no slalom gigante e chega como favorito para segunda tentativa, que ocorre às 9h30
O Brasil está muito próximo de ter a primeira medalha nos Jogos Olímpicos de inverno. Para isso, conta com Lucas Pinheiro Braathen, que largou na prova de slalom gigante na pista de Stelvio Ski Centre, neste sábado, fazendo 1min13seg92 e se tornando o líder na primeira descida.
Ele superou os outros 81 competidores, entre eles o compatriota Giovanni Ongaro, que terminou em 35º (+6.03). A segunda e derradeira descida do brasileiro começa às 9h30, com transmissão da Sportv2 (canal fechado) e a CazéTV (Youtube).
Leia também
• Jogos de Inverno: Nicole Silveira termina primeiro dia do skeleton em 12º lugar
• Jogos de Inverno: atletas esgotam 10 mil preservativos em três dias, diz jornal italiano
• COI é criticado na Alemanha por vender camiseta dos Jogos de Berlim de 1936 com referência nazista
Que horas é a final com Lucas Pinheiro?
A segunda descida do brasileiro começará às 9h30. Assim como foi o primeiro a descer na fase classificatória, Pinheiro será o último a descer na fase final. Ele já chegará sabendo exatamente a pontuação necessária para levar o título.
Onde assistir a final com Lucas Pinheiro?
A disputa será transmitida pela Sportv2 (canal fechado) e a CazéTV (Youtube), às 9h30.
Como foi a fase inicial de Lucas Pinheiro
Grande esperança brasileira para uma medalha nos Jogos de Inverno, Lucas liderou com folga a fase classificatória e busca repetir ou superar tempo inicial para conquistar o ouro.
Caso termine no pódio, será o sexto do atleta de 25 anos, desde que se naturalizou brasileiro. Vice-líder dos rankings de slalom e slalom gigante, Lucas já conquistou um ouro (Slalom) e quatro pratas (slalom gigante) em mundiais desde 2025. Ele ainda poderá disputar outro pódio na segunda-feira, quando competirá no slalom.
Filho de pai norueguês e mãe brasileira, Lucas já havia disputado os Jogos Olímpicos de 2022, mas pela Noruega e não chegou a conquistar medalhas.
Após se desentender com a federação do país europeu, escolheu pela aposentaria. Voltou atrás em 2024, quando trocou de nacionalidade no esqui alpino e passou a defender o Brasil.