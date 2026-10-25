Dom, 25 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornaldomingo24/10/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Esqui

Lucas Pinheiro vence prova de slalom gigante na abertura da Copa do Mundo de Esqui Alpino

A prova foi realizada na manhã deste domingo (25) e o representante do país sul-americano assumiu a liderança do ranking na competição

Reportar Erro
Lucas Pinheiro comemora vitória na abertura da Copa do Mundo de Esqui Alpino Lucas Pinheiro comemora vitória na abertura da Copa do Mundo de Esqui Alpino  - Foto: Johann Groder/AFP

O brasileiro Lucas Pinheiro Braathen começou a temporada 2026/27 da Copa do Mundo de Esqui Alpino com o pé-direito e venceu a prova de slalom gigante, em Sölden, na Áustria.

A prova foi realizada na manhã deste domingo (25) e o representante do país sul-americano assumiu a liderança do ranking na competição.

Leia também

• Flávia Saraiva conquista melhor resultado da carreira em mundiais com bronze na trave em Roterdã

• Flamengo explica tentativa de reverter eliminação na Libertadores: "Regras valem para todos"

• Ronaldinho jogará pelo Ravenna na Serie C italiana no dia 15 de novembro

Na primeira descida, Lucas abriu 24 centésimos de vantagem sobre o segundo colocado, com 52s40. Na segunda tentativa, conseguiu melhorar o desempenho e fez 52s32, totalizando 1min44s72.

O suíço Loïc Meillard ficou na segunda colocação com 48 centésimos atrás do brasileiro. Enquanto seu compatriota Marco Odermatt completou o pódio.

Embora tenha nascido em Oslo, na Noruega, o competidor é filho de brasileira e escolheu defender o país da América do Sul em 2024.

Aos 26 anos, o competidor vive boa fase na modalidade e conquistou o ouro olímpico no slalom gigante nos Jogos de Milão-Cortina, em fevereiro.

Além da conquista, ele se tornou o primeiro brasileiro a receber o Globo de Cristal no Esqui Alpino, em março deste ano. A premiação é concedida ao melhor atleta da temporada no slalom gigante.

Lucas conseguiu a honraria em 2022/23, quando ainda representava a Noruega nas competições.

Agora o brasileiro se prepara para o Campeonato Mundial de Esqui Alpino, que está previsto para fevereiro de 2027.

Ele tem realizado grande parte da preparação na América do Sul, intercalando com treinos no Brasil, Chile e Argentina.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter