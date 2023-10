A- A+

Jogos Pan-Americanos Lucas Rabelo conquista ouro no street masculino no Pan-Americano de Santiago 2023 Poucas horas após o sucesso de Rayssa Leal e Pâmela Rosa no street feminino, Rabelo conquista mais um ouro, solidificando o Brasil como uma potência no skate

Neste sábado (21), Lucas Rabelo brilhou ao dominar a final do street masculino e garantir a segunda medalha de ouro para o Brasil no skate. Poucas horas após o sucesso das brasileiras Rayssa Leal, que levou o ouro, e Pâmela Rosa, que faturou a prata no evento feminino, Rabelo conquistou a liderança desde a primeira rodada, com pontuações impressionantes.

Angelo Caro, do Peru, conquistou a prata, e Jhancarlos Gonzalez, da Colômbia, levou o bronze. Gabryel Aguilar, outro brasileiro, sofreu uma queda séria e, lesionado, não completou suas manobras. Rabelo demonstrou seu domínio nas manobras e solidificou a posição do Brasil como uma potência no skate, agregando mais uma vitória brilhante ao esporte nacional.

