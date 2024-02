Lucas Ramon analisa começo do Sport na temporada e destaca crescente da equipe: "Estamos evoluindo"

A- A+

Apesar do Sport ter sofrido algumas críticas no começo da temporada, especialmente após a derrota por 4 a 2 contra o Retrô, o Leão vem de três vitórias consecutivas no Pernambucano. E segundo o lateral-direito Lucas Ramon a equipe vem apresentando uma boa evolução nos últimos jogos ainda que tenha feito uma pré-temporada curta.

"A gente vem de uma crescente e a equipe está evoluindo. Fizemos cinco jogos, nos quais ganhamos quatro. Gostaria de frisar também que tivemos uma pré-temporada bem curta, com uma comissão nova, jogadores novos, - incluindo eu -, então a gente teve pouco tempo de preparação. Mas mesmo assim estamos tendo segurança por causa dos resultados, além de total suporte para estar trabalhando. Acredito que a gente tem muito a evoluir e no decorrer dos campeonatos a gente vai tá crescendo", disse.

Lucas também falou sobre a maratona de jogos que o Sport terá em uma semana. Nesse período, o Rubro-negro jogará três partidas, sendo a primeira nesta quinta-feira (1), contra o Flamengo de Arcoverde, em Caruaru, a segunda no próximo domingo (4), na estreia da Copa do Nordeste, contra o Bahia, em Salvador, e a última no próximo dia 8 de fevereiro, contra o Central, na Arena de Pernambuco. Esse último jogo pode ter a data alterada pela Federação Pernambucana de Futebol (FPF).

"Acredito que vai ser um grande desafio, no qual, apesar do pouco tempo de preparação, a gente está pronto. Nossa equipe é bem qualificada e um exemplo disso foi o nosso último jogo em que entramos com uma equipe nova, onde quem entrou supriu as necessidades. Então a gente tem um elenco muito bem capacitado, e quem entrar vai poder estar contribuindo e ajudando a nossa equipe"

O lateral também projetou um jogo bastante difícil contra o Flamengo de Arcoverde, nesta quinta(1), e garantiu colocar em prática tudo o que a equipe vem trabalhando e vem evoluindo durante a semana para poder sair com o resultado positivo.

