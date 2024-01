Lucas Ramon ressalta variações táticas implementadas por Soso: "criando uma identidade forte"

A- A+

Apresentado de forma oficial pelo Sport na última quinta-feira (4), ao lado do atacante Zé Roberto, o lateral-direito Lucas Ramon falou pela primeira vez para o torcedor rubro-negro. Depois de se destacar pelo Mirassol na temporada passada, o atleta de 29 anos espera brilhar pela equipe da Ilha do Retiro.

"Minhas pretensões pelo Sport é fazer história aqui, conquistar o maior número de títulos possíveis com muito trabalho. Que futuramente, as coisas dando certo, eu fique aqui por vários anos", relatou.

Como tem sido de praxe ao longo dos últimos dias, Lucas Ramon foi mais um a elogiar a metodologia de trabalho do técnico Mariano Soso. Entretanto, além de falar da intensidade cobrada pelo treinador, o novo camisa 2 leonino ressaltou as variações táticas que o argentino tem implementado na equipe.

"Estamos treinando, extraindo o máximo do Soso, para quando chegar na partida a gente possa ter autonomia para estar mudando a forma de atuar em campo. Estamos criando uma identidade forte para iniciar as partidas ou se for preciso mudar durante o jogo, saber o que fazer", enfatizou.

No Sport, Lucas Ramon elogiou também a qualidade dos jogadores. Pela titularidade na lateral direita, o reforço leonino terá a concorrência do venezuelano Roberto Rosales. "Será uma disputa sadia. É claro, só de você chegar no Sport, você sabe que tem qualidade, fez por onde merecer estar aqui. Sabemos que quem está aqui tem um nível alto e por isso temos que melhorar dia após dia", pontuou.

Veja também

Tênis Sabalenka e Rybakina vencem e vão às semifinais do WTA de Brisbane