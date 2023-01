Lucas Silva projeta crescimento e afasta estigma de "jogador de segundo tempo" no Santa

A- A+

Na Série D do Campeonato Brasileiro do ano passado, o atacante Lucas Silva participou de oito jogos pelo Santa Cruz. Todos saindo do banco de reservas. Não teve uma chance sequer como titular. Desde então, ficou com o estigma de ser um “atleta de segundo tempo”. Algo que, aos poucos, ele tem afastado em 2023. Titular nos quatro compromissos do Tricolor até o momento, ele se firmou na equipe principal.



“Preciso agradecer ao nosso treinador (Ranielle Ribeiro). Ele tem me dado confiança de jogar do jeito que sei, pela beirada do campo. O nosso grupo também. Tem sido incrível. Quero aproveitar a oportunidade que chegou e espero continuar assim para conseguir as vitórias”, afirmou.





“Ano passado entrei em bastante jogos no segundo tempo. Às vezes mudava a partida. Agora, consegui fazer um trabalho forte na parte física e creio que consigo jogar os 90 minutos. A partir da quinta partida para frente a tendência é melhorar”, completou.

Com um gol anotado com a camisa do Santa na temporada, Lucas é um dos principais nomes do ataque. Com ele, o Tricolor fará a primeira partida longe do Arruda no ano, contra o Porto, quarta (18), em Caruaru, pelo Campeonato Pernambucano.



“Tivemos dois jogos em casa no Pernambucano em que precisávamos ganhar e não ganhamos. Agora saímos para buscar os pontos fora de casa. Creio que nosso torcedor estará lá para nos apoiar. O Porto é uma equipe jovem. Quando jogamos contra time do interior é difícil. A depender do campo, até iguala (forças). Vamos ver o que o professor vai passar. Sabemos da grandeza do Santa e temos que nos impor. Tenho certeza que podemos chegar lá e voltar com os três pontos”, frisou.

