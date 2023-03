A- A+

Futebol Lucas Silva ressalta confiança para duelo decisivo pela Copa do Nordeste Santa Cruz recebe o Fortaleza, quarta (22), no Arruda, pela última rodada da competição regional

Nesta quarta-feira (22), o Santa Cruz entra em campo, em confronto decisivo pela oitava rodada da Copa do Nordeste. No Arruda, a equipe recebe o Fortaleza, e precisa da vitória para conseguir a classificação, além de torcer para tropeços de Náutico ou Sergipe.



Um dos destaques da equipe do Santa Cruz no começo de 2023, o atacante Lucas Silva ressaltou a importância do confronto contra o Fortaleza.





“É um confronto de muita importância para a gente, pois sabemos que esse jogo pode nos trazer confiança. A equipe está 100% focada e muito concentrada para buscar essa classificação e sair com o resultado positivo”, afirmou.



Autor de dois gols na Copa do Nordeste, Lucas ressaltou a boa fase que tem vivido neste começo de ano.



“Tem sido um início bom para mim, e graças a Deus tenho aproveitado da melhor forma as oportunidades que estou recebendo e contando com a ajuda dos meus companheiros e da comissão técnica. Agora, é continuar trabalhando e manter o foco para ajudar o Santa Cruz a chegar nos seus objetivos na temporada”, concluiu.

