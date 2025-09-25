A- A+

Aposentadoria Lucas Siqueira anuncia aposentadoria e espera "última dança" com o título da Série D Volante do Santa Cruz destaca emoção da reintegração ao elenco, fala sobre trajetória no futebol e revela planos na educação financeira

O volante Lucas Siqueira, do Santa Cruz, anunciou que a atual temporada será a última de sua carreira profissional. Aos 37 anos, o jogador revelou que a decisão foi motivada pelo desejo de se dedicar integralmente à sua empresa de educação financeira, projeto que já vinha desenvolvendo em paralelo ao futebol desde 2019.

Reintegração ao elenco

Lucas contou que a confirmação de sua volta ao grupo, após um período afastado, ocorreu de forma inesperada. O anúncio foi feito pelo técnico Marcelo Cabo logo após a classificação do clube para os playoffs da Série D, em um momento que emocionou jogadores, comissão técnica e funcionários do Santa Cruz.

“Foi marcante na minha vida. Senti o carinho de todos dentro do clube, algo que me deixou muito feliz e me fez perceber o quanto sou querido aqui”, destacou.

Última temporada e foco no título

Com passagens por 13 clubes ao longo de 22 anos de carreira, o volante definiu sua trajetória como marcada por profissionalismo, dedicação e amor ao futebol. A reintegração e a boa fase da equipe reforçaram seu desejo de encerrar a carreira em alta.



“Terminar conquistando o título da Série D seria fechar com chave de ouro. Já conseguimos o acesso, mas o título nos deixaria ainda mais marcados na história do Santa Cruz”, disse.

Relação com a torcida

Ao falar da torcida, Lucas destacou a paixão e a presença constante dos tricolores, mesmo nos momentos mais difíceis.

“O Santa Cruz chegou a ficar sem divisão, mas a torcida nunca abandonou. Essa tradição passa de geração em geração, e vestir essa camisa me fez entender a grandeza desse clube.”

Projetos futuros

Fora de campo, Lucas pretende se dedicar integralmente à educação financeira, área em que atua desde 2019 com palestras, mentorias e cursos online. Além de atender atletas, ele também leva o projeto para escolas públicas e privadas em Pernambuco.



“Agora vou poder investir mais tempo nesse propósito, levando conhecimento para atletas e jovens. É uma missão que carrego comigo”, afirmou.

