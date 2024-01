A- A+

Sport Luciano Castán e Alan Ruiz se apresentam e completam elenco do Sport na pré-temporada Dupla marcou presença no CT do clube na tarde desta quinta-feira (4)

A nove dias da estreia no Campeonato Pernambucano, contra o Petrolina, na Arena de Pernambuco, o técnico Mariano Soso teve, pela primeira vez nesta pré-temporada, todo elenco do Sport à disposição. Nesta quinta-feira (4), se apresentaram, no CT José de Andrade Médicis, os dois últimos atletas que fazem parte do plantel: o zagueiro Luciano Castán e o meia Alan Ruiz.

A dupla se apresentou no início da tarde. Segundo o clube, eles deram início aos trabalhos junto à coordenação de performance, passando por exames, testes e avaliações físicas.

Contratado pelo Sport na janela de transferências do meio do ano passado, Alan Ruiz renovou com o clube até o fim de 2024. O argentino era aguardado no centro de treinamento leonino na última quarta (3). Entretanto, por questões logísticas, teve que adiar em um dia seu início de trabalho.

Já Luciano Castán, contratado de forma definitiva até novembro de 2024, estava de férias. Na última temporada, o zagueiro defendeu as cores do Cruzeiro.

