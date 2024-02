Luciano Castán enaltece evolução do Sport em meio ao calendário puxado: "Desafiador"

A- A+

Metade do mês de fevereiro e o Sport já entrou em campo oficialmente 10 vezes na temporada 2024. A última delas foi nesta última quarta-feira (14) , quando, mesmo jogando fora de casa, superou o Itabaiana por 2×1 em duelo válido pela terceira rodada da Copa do Nordeste. Além da competição regional, o Leão da Ilha do Retiro também está na disputa do Campeonato Pernambucano.

Somando as duas competições, nos últimos oito jogos, os comandados de Mariano Soso tiveram sete vitórias. Um dos alicerces do Leão neste início da temporada é o zagueiro Luciano Castán, que foi um dos reforços contratados para 2024 após passagem pelo Cruzeiro.

Nessa sequência positiva de resultados do Sport, Luciano já tem cinco vitórias com a camisa rubro-negra. O zagueiro valorizou a série de bons resultados e a evolução da equipe. “Sem dúvida é um início muito bom pelos resultados. Vencer é sempre importante para dar confiança ao nosso trabalho. Ainda é um início de uma temporada, uma nova equipe se formou aqui, mas creio que estamos evoluindo a cada jogo. Espero que sigamos nesse crescimento para continuarmos vencendo e jogando cada vez melhor”, declarou o camisa 40.

Um fato que faz Luciano Castán valorizar ainda mais a boa largada de temporada do Sport é o curto espaço de preparação e recuperação que o time tem de um jogo para outro. “Fisicamente ninguém está 100% ainda até porque não temos o tempo necessário de recuperação e também de preparação para as partidas. Portanto, esse início de ano se torna desafiador para todos nós. Mesmo assim, estamos dando sempre o nosso melhor a cada partida para sempre honrar esta camisa e trazer as vitórias que precisamos. Temos grandes objetivos e estamos no caminho certo”, garantiu o defensor.

Líder do Campeonato Pernambucano, o Sport fará o seu 11º jogo no ano no próximo sábado (17) quando encara o Porto na Arena Pernambuco às 16h30. Luciano Castán enalteceu a importância de terminar a primeira fase do estadual na ponta da tabela. “Se vencermos, nos manteremos na primeira colocação. É algo que estamos buscando, pois sabemos que nos dará vantagem nas próximas fases do campeonato. Vamos recuperar bem até o dia do jogo e encarar essa partida contra o Porto com muito respeito ao rival, pois será mais uma decisão”, finalizou.

