A- A+

Sport Luciano e Vinícius Faria ressaltam grandeza do Sport e falam em "oportunidade" nas carreiras Dupla foi apresentada na tarde desta segunda-feira (22), no CT José de Andrade Médicis

Dois últimos reforços anunciados pelo Sport para a sequência da temporada, o volante Luciano e o atacante Vinícius Faria foram apresentados, na tarde desta segunda-feira (22), no CT José de Andrade Médicis, em Paulista. Em comum, a nova dupla rubro-negra não escondeu a felicidade de chegar a um grande clube do futebol brasileiro.

Enquanto o cabeça de área assinou com os pernambucanos até 2027, depois de se destacar pelo Athletic-MG, no Campeonato Mineiro, o atacante chega por empréstimo junto ao Cianorte-PR até o fim do ano, mas com opção de compra por parte do Leão da Ilha do Retiro.

"A gente trabalha a vida toda para estar num clube como esse. É um sonho estar aqui. É clichê, mas é um sonho estar num clube com uma estrutura dessa", iniciou Vinícius. "Tenho certeza que é o maior clube que já estive, tanto de estrutura como história", seguiu.

"É bacana a gente jogar em um clube assim. Joguei no Red Bull (Bragantino), mas não tem a mesma camisa, mesma história do Sport. Estou muito feliz, motivado também. Estou satisfeito pela oportunidade que ganhei, a família ficou feliz. A gente batalha muito, dentro e fora de campo, para estar no topo", enfatizou Luciano.

Com a camisa do Cianorte-PR nesta temporada, Vinícius Faria entrou em campo em dez oportunidades. Foram nove jogos pelo Campeonato Paranaense e um pela Copa do Brasil. O atacante contribuiu com quatro gols - sendo três marcados contra o Azuriz. Além disso, o jogador ajudou a equipe com duas assistências.

Já Luciano ainda soma poucos jogos como profissional. Tratado como joia no RB Bragantino, foi utlizado em seis oportunidades durante a disputa do Paulistão de 2022. Neste ano, pelo Athletic-MG, o cabeça de área atuou em sete partidas, sendo três como titular.

Regularizados, os novos jogadores do Sport já treinam com os novos companheiros e estão à disposição do técnico Mariano Soso. Como vinham atuando por Athletic-MG e Cianorte, respectivamente, Luciano e Vinícius Faria devem ser relacionados para o próximo compromisso do Leão na Série B. Nesta sexta-feira (26), o Rubro-negro recebe o Vila Nova, às 19h, na Arena de Pernambuco.

Veja também

Tragédia Clube inglês apela a Tribunal e pede R$ 660 milhões por jogador que morreu em queda de avião