Luciano Juba estende contrato com o Bahia até 2029 de olho em vaga na seleção brasileira
Destaque do Bahia na temporada, com atuações que chamaram a atenção do técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, o lateral esquerdo Luciano Juba, de 26 anos, renovou seu contrato até 2029. O clube anunciou o novo acordo neste sábado.
"O Esporte Clube Bahia SAF comunica a renovação de contrato do lateral Luciano Juba. O atleta agora tem vínculo com o Esquadrão até 2029", comunicou o clube, cujo vínculo anterior com o jogador tinha duração até o fim de 2027.
Além de ajudar a equipe tricolor a conquistar o Campeonato Baiano e a Copa do Nordeste deste ano, Juba foi um dos líderes do Bahia na campanha que levou o clube à fase preliminar da próxima edição da Copa Libertadores, após o sétimo posto alcançado no Campeonato Brasileiro.
O bom desempenho de Luciano Juba como ala no time comandado por Rogério Ceni o levaram à seleção brasileira. Ele foi convocado por Carlo Ancelotti para os amistosos de novembro da Data Fifa, contra Senegal e Tunísia, mas não chegou a entrar em campo. Sem unanimidade, a posição tem uma disputa ainda aberta por vagas na Copa do Mundo de 2026.
Desde que chegou ao Bahia em setembro de 2023, o lateral atuou em 141 jogos, marcou 11 gols e deu 16 assistências. Neste ano, Juba foi o vice-artilheiro do Bahia no Campeonato Brasileiro, com seis gols, atrás do atacante Willian José, que fez 11.