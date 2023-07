A- A+

Futebol Luciano Juba lamenta ausência de torcida do Sport em jogo contra o CRB Leão não terá presença dos rubro-negros por conta de confusão protagonizado em duelo perante o Ceará, no encontro de ida da Copa do Nordeste, no Castelão

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) puniu Sport e Ceará, no mês passado, por conta de uma briga entre torcedores dos dois clubes, no Castelão, no jogo de ida da final da Copa do Nordeste, no dia 19 de abril. O Leão foi penalizado com multa de R$ 75 mil e seis jogos sem presença de torcida visitante. Sendo assim, os rubro-negros não terão torcedores no lado visitante para o confronto desta quarta (5), contra o CRB, no Rei Pelé.



“A nossa torcida é importante. Sempre nos apoiaram em casa, fazendo festa. Em vários jogos fora, eles comparecem em peso, mas, com a punição, não poderão comparecer. Temos que manter a cabeça no lugar, se concentrar na partida para impor nosso ritmo e conquistar os três pontos”, lamentou o meia Luciano Juba.





Os clubes foram denunciados no artigo 213, parágrafo I do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que cita “desordem na praça de desporto”. Vale citar que, neste ano, o Leão foi penalizado com três partidas sem venda de ingressos e portões abertos apenas para mulheres, crianças e pessoas com deficiência (PCDs) por conta de uma confusão na partida diante do Vasco, na Ilha do Retiro, pela Série B de 2022.



O Sport também foi punido por conta dos materiais arremessados por torcedores do clube no Clássico das Multidões contra o Santa Cruz, na Arena de Pernambuco, no dia 18 de março, pelo Campeonato Pernambucano. O clube foi punido com multas que, somadas, deram R$ 5.500.



Os rubro-negros foram denunciados no artigo 206 do CBJD, que cita “ dar causa ao atraso do início da realização de partida” e no artigo 213, parágrafo III, que aponta pena para “lançamento de objetos no campo ou local da disputa do evento desportivo”.

