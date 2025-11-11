Ter, 11 de Novembro

Futebol

Luciano Juba treina com a seleção brasileira pela primeira vez: "Sensação maravilhosa"

Natural de Serra Talhada, o jogador foi uma das novidades na convocação do técnico Carlo Ancelotti para os últimos amistosos do ano

Luciano Juba foi convocado pela seleção brasileira pela primeira vezLuciano Juba foi convocado pela seleção brasileira pela primeira vez - Foto: @rafaelribeirorio/CBF

Presente na última convocação do técnico Carlo Ancelotti para os amistosos contra Senegal e Tunísia, o lateral Luciano Juba é mais um pernambucano que passa a vestir as cores da seleção brasileira. 

É a primeira vez que o jogador, que é natural de Serra Talhada, no Sertão do estado, terá a oportunidade de jogar pela Canarinho. A conquista foi bastante comemorada por Juba, que começou a treinar com parte do grupo nessa segunda-feira (10).

“É um dia muito especial para mim, né? Minha primeira convocação. O meu primeiro dia de treino hoje. Então é dia que vai ficar muito marcado aí na minha vida, né? Estar treinando ao lado de grandes jogadores, para mim é uma honra”, disse.

Para o atleta, que foi revelado pelo Sport, ouvir o seu nome foi a comprovação de que está fazendo um bom trabalho.

“Passou um filme desde que você começou e desde que começou a sonhar em vir para seleção até esse momento de ver seu nome ali na TV sendo chamado pelo Mister [o técnico Carlo Ancelotti]. Na hora ali passou bastante coisa na minha cabeça, do dia que eu comecei a jogar bola, o dia que eu comecei a treinar no Serra Talhada, passei pela base do Sport, o dia que eu virei profissional… Então, para mim, ver meu nome ali, né? É um motivo de que valeu muito a pena”, comentou o lateral-esquerdo.

Juba também contou que espera ajudar a seleção brasileira durante os jogos contra Senegal e Tunísia, que serão os últimos amistosos da seleção brasileira em 2025.

As partidas ocorrem nos dias 15 e 18 de novembro, respectivamente, em Londres, no Reino Unido.

“Eu espero que a gente saia vitorioso e que a gente possa fazer grandes jogos. Se eu tiver oportunidade também, claro, que eu possa dar o meu melhor para tá ajudando a equipe do a seleção brasileira sair com dois resultados positivos nesses jogos”, falou o atleta.

Luciano Juba faz o seu primeiro treino com a seleção brasileira em Londres. Foto: @rafaelribeirorio/CBF

Conselhos
Aos 26 anos, Luciano Juba atualmente defende as cores do Bahia, que está no 5º lugar e figura na zona de classificação para a Libertadores. Ele compartilhou as dicas dadas pelos companheiros do Tricolor de Aço e aproveitou para agradecer a ajuda do técnico Rogério Ceni.

“Eu já cheguei a perguntar, claro. São jogadores que já passaram aqui. Então, acho que seria importante perguntar para eles como era o ambiente. E eles só me falaram coisa boa, né? Falaram: "Vai lá, dá o seu melhor, aproveita que você tem potencial". Então, agradeço muito a eles. Porque eles também me ajudaram bastante no dia a dia, tanto o nosso time quanto o professor Rogério para que eu pudesse chegar aqui”, contou.

Família
Juba também relembrou a sua trajetória até iniciar a carreira profissional no Sport em 2020. Três anos antes, o jovem treinava no Serra Talhada e passou a compor a base do Leão da Ilha do Retiro, onde começou a se destacar como jogador.

“Até na escola, às vezes, deixava de estudar para tentar treinar, [...] às vezes ia trabalhar com o meu avô para conseguir dinheiro para a passagem. Minha esposa aqui antes era minha namorada também corria atrás para para conseguir passagem para mim, minha família também me ajudava. Então, é bastante coisa que a gente passa, né?”, relembra.

O jogador defendeu o Sport entre os anos de 2020 e 2023 e marcou mais de 30 gols com a camisa rubro-negra.

“Quando você chega aqui na seleção, não só quando eu cheguei aqui, né? Quando consegui virar profissional, consegui ajudar minha família, já foi é ali um sonho realizado, né? Já deu para ver que é, valeu a pena ter passado por tudo. Então, creio que hoje me sinto ainda mais honrado de ter ter vivido tudo isso, né, e que agora eu possa continuar crescendo ainda mais”

Na entrevista, o atleta também falou sobre o período que ajudava o avô no trabalho, com carga e descarga de caminhões.

“Meu avô trabalhava com carga e descarga de caminhão. Então, sempre que tinha um caminhão vindo para o lado de onde a gente morava, ele precisava de alguém para ir trabalhar junto com ele. Daí ele me chamava, a gente saía cedinho de casa, voltava tarde da noite, às vezes não dava tempo de ir nem para a escola, né? Mas tenho certeza que isso valeu muito a pena. E hoje, graças a Deus, já dei uma vida bem melhor para a minha família e estou aqui agora vestindo a camisa da seleção. E então eu me sinto muito feliz e muito orgulhoso de tudo que que eu passei e tudo que eu tô vivendo agora”, completa Juba.

Veja também

