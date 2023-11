A- A+

SANTA CRUZ Luciano Mancha se aproxima de acerto com Santa Cruz para cargo de diretor executivo de futebol Aos 53 anos, profissional está no Manauara como coordenador técnico

Correndo contra o tempo para preencher a lacuna na vaga de diretor executivo de futebol, a diretoria do Santa Cruz decidiu mudar a direção nas tratativas e agora volta às suas atenções para Luciano Mancha, de 53 anos, que atualmente é coordenador técnico do Manauara, do Amazonas.

Segundo apuração da reportagem da Folha de Pernambuco, o ABC, hoje na zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro, também se interessou por ele, mas a possibilidade não o agradou.

Antes do nome de Mancha ganhar força, nos bastidores, alguns dos profissionais sondados pelo clube pernambucano para a vaga foram: Danny Morais, Nei Pandolfo e Pedro Soriano.

No fim da tarde desta quinta-feira (23), no entanto, o acerto ficou mais próximo de acontecer após uma reunião virtual entre Mancha e o presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, empossado na noite da última segunda-feira (20).

Em seu histórico profissional, Luciano Mancha acumula passagens por clubes como Remo, Campinense, Sergipe, América-RN e Nacional-AM.

