Luciano Soró fatura o título da 1ª Classe do Open de Tênis RTC; confira outros campeões

A- A+

Depois de dez dias de jogos intensos, chegou ao fim, neste domingo (14), o Open de Tênis RTC. Disputada no Recife Tênis Clube, no bairro da Imbiribeira, na Zona Sul da capital pernambucana, a competição coroou dez tenistas do Iniciante à 1ª Classe, nas categorias feminino e masculino.

No jogo principal da tarde, pela 1ª Classe, o experiente Luciano Soró precisou suar para derrotar o jovem Wallace Oliveira, de virada, por dois sets a um, parciais de 5/7 6/2 e 10/2, em confronto que demorou pouco mais de duas horas. Como prêmio, o tenista levou R$ 2 mil. Para sair com o resultado positivo, no entanto, Soró precisou se ajustar dentro de quadra ao longo da partida.

Após abrir vantagem no marcador, o experiente tenista passou a abusar dos erros e foi se mostrando impaciente a cada ponto cedido. Aproveitando a instabilidade do adversário, Wallace mostrava firmeza nos ataques e fechou o primeiro set em 5/7.

Com o apoio da maioria da torcida presente no Recife Tênis Clube, Soró voltou a entrar na partida no set seguinte, demonstrando o motivo de ser um dos principais tenistas do Estado. Por duas vezes, ele quebrou o saque de Wallace para levar, sem sustos, a partida para o tiebreak.

Embalado pela boa atuação no segundo set, Soró não tomou conhecimento de Wallace Oliveira, fechando o tiebreak em 10/2, ficando com a taça.

Nas demais categorias, Lucas Alves venceu João da Fonte, por 6/4 6/4, e ficou no lugar mais alto do pódio no Iniciante Masculino. Na Quinta Classe, em jogo equilibrado, Yuri Rocha bateu Ricardo Oliveira por dois sets a um (7/5, 4/6 e 10/7). Já no Quarta Classe, Gilson Machado não encontrou dificuldades para derrotar Henrique Schwambach, com parciais de 6/1 6/2. Na Terceira Classe, Lucas Edilson fez 6/1 sobre Paulo Beliato e viu o adversário desistir da partida no set seguinte. Já na Segunda Classe, Felipe Miguel passou por Djair Júnior por dois sets a zero (6/4 e 6/3).

Já no feminino, três categorias estavam em disputa. Na Iniciante, Gabriela Beno venceu Kevelin Bianca por dois sets a zero, parciais de 7/5 e 6/0. Na Quinta Classe, Luísa Rodrigues levou a melhor sobre Beatriz Hackel, de virada. Parciais de 1/6, 6/3 e 10/3. Na Quarta Classe, Eveline Freitas ganhou de Fernanda Rocha por 6/1 7/5.

Veja também

Futebol CBF muda RGC e passará a punir clubes por violência fora dos estádios