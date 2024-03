Luciano Todo Duro anuncia luta contra o baiano Jailson Jaula

A- A+

Aos 58 anos, o ícone do boxe pernambucano, Luciano “Todo Duro” Torres, já tem data marcada para seu retorno aos ringues. Sem lutar desde 2019, após vencer o baiano Sérgio Pestinha e anunciar a aposentadoria do esporte, o boxeador decidiu participar de um novo desafio. No sábado (23), ele enfrenta Jailson Jaula, em evento que ocorre no estádio municipal Pedro Amorim, no município de Senhor do Bonfim, a partir das 18h.





Inicialmente, o confronto aconteceria com o seu maior rival, Reginaldo Holyfield, mas infelizmente o ex-lutador foi diagnosticado com tuberculose e diabetes, com dificuldades para andar e falar. Sendo assim, o baiano e ex-secretário de cultura do município de Senhor do Bonfim, Jailson Jaula, se ofereceu para substituir Holyfield e promover o evento.



Diferente de Todo Duro, Jailson Jaula, de 57 anos, não possui um vasto currículo extenso na modalidade. O bonfinense tem apenas seis lutas em seu cartel, sendo uma delas contra Reginaldo Holyfield.



Além do confronto entre Todo Duro e Jailson Jaula, o card conta com mais oito lutas no certame, que compõem o desafio “Pernambuco x Bahia”. De acordo com a organização do evento, parte do dinheiro arrecadado será destinado ao ex-pugilista Holyfield.



Todo Duro tem 71 lutas realizadas, com 58 vitórias e 13 derrotas.“O homem da Bahia sou eu. Quando chegar aí eu vou bater até no vento. Vou dar uma camada de pau nele”, provocou.



Confira o Card do evento:

Bahia x Pernambuco

Thiago Carvalho x Gabriel Moreira

Deivison Gomes x Gabriel Gomes

Lucas Souza x Euller Henrique

Alexandre Ghost x Douglas Pierre

Robson Silva x Eduardo Ruan

Iuri Marley x Felipe Santos

Vagner Santos x Pedro Vinícius

Khalil Leite x Gabriel Cohen

Jailson Jaula x Todo Duro

Serviço

Luciano Todo Duro Torres x Jailson Jaula

Quando: 23 de março

Local: estádio municipal Pedro Amorim, no município do Senhor do Bonfim

Horário: a partir das 18h

