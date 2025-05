Lúcio: mulher de ex-capitão da seleção explica queimaduras sofridas pelo jogador

A- A+

A mulher do ex-zagueiro Lúcio, Marília Forgiarini, de 29 anos, se pronunciou nesta sexta-feira (16) sobre a internação do marido, que deu entrada no Hospital Brasília, nesta quinta-feira (15), com queimaduras pelo corpo.



Segundo boletim da unidade de saúde, o ex-capitão da seleção brasileira está estável, consciente e sob os cuidados de uma equipe multiprofissional.

Ao Globo, Marília contou que o jogador sofreu um acidente doméstico.





— Sofremos um acidente com uma lareira ecológica que explodiu. Lúcio está internado com queimaduras no corpo, mas estável e com bom prognóstico — explicou a dentista.

Na tarde desta quinta-feira, o hospital divulgou uma nota sobre a internação do atleta. O comunicado informava que ele estava estável, consciente e recebendo acompanhamento de uma equipe multiprofissional.

“O Hospital Brasília informa que Lucimar Ferreira, o Lúcio, ex-zagueiro da Seleção Brasileira de Futebol, deu entrada na unidade nesta quinta-feira (15), vítima de queimaduras. O paciente encontra-se estável, consciente e sob os cuidados de uma equipe multiprofissional, recebendo acompanhamento médico especializado para o tratamento das lesões”, diz o comunicado.

Lúcio, que completou 47 anos no último dia 8, anunciou sua aposentadoria em 2020. Foi o último integrante da seleção pentacampeã a encerrar a carreira. Sua última partida, porém, havia sido em 2019, pelo Brasiliense, na Série D do Campeonato Brasileiro.

No Brasil, além do Brasiliense, ele defendeu clubes como Internacional, São Paulo e Palmeiras. Já na Europa, teve passagens de destaque por Bayer Leverkusen, Juventus, Bayern de Munique e Inter de Milão, onde se tornou ídolo.

Além do título da Copa do Mundo de 2002, Lúcio também conquistou duas edições da Copa das Confederações pela seleção. Ao longo da carreira, acumulou diversos títulos nacionais e uma Liga dos Campeões da UEFA, com a Inter de Milão, em 2010.

