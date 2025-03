A- A+

Racismo Vini Jr. presta apoio a Luighi, atacante do Palmeiras, vítima de racismo: 'Até quando, Conmebol?' Caso aconteceu em partida da Libertadores Sub-20 na noite desta quinta-feira (6), contra o Cerro Porteño

O atacante Vinicius Junior prestou apoio ao atacante Luighi, que sofreu um caso de racismo em partida da Libertadores Sub-20 na noite desta quinta-feira (6), contra o Cerro Porteño.

O jogador do Real Madrid, que sofre diversos ataques racistas na Espanha, publicou uma mensagem nas redes sociais e cobrou a Conmebol por uma solução.

Postagem de Vini Jr. sobre o caso de Luighi. Foto: Reprodução/Redes sociais.

O jovem de 18 anos foi um dos alvos de um torcedor do Cerro Porteño, que fez gestos de macaco na sua direção durante a vitória alviverde por 3 a 0.

Na imagem do lance, o torcedor, que carregava uma criança no colo gesticulou para o meia Figueiredo, que estava sendo substituído. Depois, foi a vez de Luighi afirmar que também foi vítima, o que rendeu uma reclamação ao árbitro e a paralisação da partida por alguns minutos.

O atacante também foi substituído e chorou bastante no banco de reservas. Ao fim dos 90 minutos, desabafou, cobrando a um repórter que perguntasse sobre o ato que havia acabado de acontecer com seu time no gramado.

"Vocês não vão me perguntar sobre o ato de racismo que ocorreu hoje comigo? É sério? Até quando vamos passar por isso? Me fala, até quando? O que fizeram comigo é crime, não vai perguntar sobre isso?", desabafou Luighi.

"Vai me perguntar sobre o jogo? A Conmebol vai fazer o que sobre isso? Ou a CBF, sei lá. Você não ia perguntar sobre isso né? Não ia. É um crime o que ocorreu hoje. Isso aqui é formação, estamos aqui para aprender", finalizou.

