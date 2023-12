Luís Castro é o treinador com mais vitórias em 2023; Jesus tem melhor aproveitamento

A- A+

O ano ainda não acabou, mas o mundo do futebol já conhece o treinador mais vitorioso neste período. O português Luis Castro, ex-comandante do Botafogo e atualmente no Al-Nassr, da Arábia Saudita, superou nomes como Pep Guardiola, Jorge Jesus e Carlo Ancelotti e vai encerrar 2023 como o técnico com maior número de vitórias.

No levantamento feito pelo jornal português A Bola, o treinador de 62 anos aparece com 51 vitórias em 74 partidas, desde o Campeonato Carioca com o Botafogo até a última rodada do Campeonato Saudita com o Al-Nassr. Luís Castro somou 25 triunfos em 38 jogos no clube carioca e 26 vitórias em 34 partidas na equipe saudita.

O segundo técnico mais vitorioso é o espanhol Pep Guardiola, que conquistou recentemente o título do Mundial de Clubes pelo Manchester City, com 46 vitórias em 65 partidas.

No entanto, apenas o terceiro técnico mais vitorioso do mundo é quem possui o melhor aproveitamento. O português Jorge Jesus, ex-Flamengo, passou por Fenerbahçe, da Turquia, e Al-Hilal, da Arábia Saudita, em 2023, e conseguiu 45 vitórias em 59 jogos, um aproveitamento de 76,2% (quase 10% a mais do que Luis Castro, que possui com 68,9%).

Al-Nassr, de Luis Castro, Al-Hilal, de Jorge Jesus, e Manchester City, de Pep Guardiola, ainda vão entrar em campo pela última vez em 2023 nos próximos dias, mas nada que altere a classificação final dos técnicos. Pelo contrário, Castro pode aumentar ainda mais o seu número de vitórias na temporadas, enquanto Jesus melhoraria ainda mais o seu aproveitamento.

Confira a lista dos técnicos com mais vitórias em 2023:

Luís Castro (Botafogo/Al Nassr) – 51 vitórias em 74 jogos (68,9%)

Guardiola (Manchester City) – 46 vitórias em 65 jogos (70,7%)

Jorge Jesus (Fenerbahçe/Al Hilal) – 45 vitórias em 59 jogos (76,2%)

Carlo Ancelotti (Real Madrid) – 43 vitórias em 61 jogos (70,4%)

Abel Ferreira (Palmeiras) – 41 vitórias em 68 jogos (60,2%)

Juan Pablo Vojvoda (Fortaleza) – 41 vitórias em 78 jogos (52,5%)

Marcelo Koller (Al Ahly) – 40 vitórias em 62 jogos (64,5%)

