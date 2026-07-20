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FUTEBOL

Luís Castro não viaja a La Paz por recomendação médica e desfalca Grêmio na Sul-Americana

Em nota oficial, o clube informou que o treinador passou por duas intervenções para tratar episódios de pneumotórax nos últimos anos

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Luís Castro, atual técnico do GrêmioLuís Castro, atual técnico do Grêmio - Foto: Fayez Nureldine/AFP

O Grêmio terá um desfalque importante fora das quatro linhas para o duelo com o Bolívar, nesta quinta-feira, às 19h, em La Paz, pela partida de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana. O técnico Luís Castro foi vetado da viagem por recomendação médica e não comandará a equipe na Bolívia.

Em nota oficial, o clube informou que o treinador passou por duas intervenções para tratar episódios de pneumotórax nos últimos anos. Por conta do histórico, Castro foi submetido a uma bateria de exames e recebeu orientação médica para não viajar a locais de grande altitude.

O Grêmio encaminhou o laudo médico à Conmebol, que autorizou a alteração na comissão técnica para a partida. Com isso, o auxiliar Vitor Severino ficará à frente da equipe no confronto diante do Bolívar.

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A expectativa é que Luís Castro volte a comandar o Tricolor normalmente no jogo com o Fluminense, válido pela 20ª rodada do Brasileirão, marcado para domingo, às 18h30.

O Grêmio é o 16º colocado e tenta se distanciar da zona de rebaixamento. Com 21 pontos, está apenas com um de vantagem em relação ao Vasco, que aparece na 17ª posição.

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