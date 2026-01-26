A- A+

Futebol Luis Castro, técnico do Grêmio, tem fala com conotação racista após derrota no Gre-Nal Treinador português usou o termo "dia negro" para se referir ao desempenho da equipe

O técnico do Grêmio, Luís Castro, deu uma declaração com conotação racista após a derrota no Gre-Nal, válido pela 5ª rodada do Campeonato Gaúcho, ontem, por 4 a 2, no estádio Beira-Rio.

Questionado sobre o resultado, o treinador português usou o termo "dia negro" para se referir ao desempenho da equipe.

– Vamos trabalhar eu acho que só há uma forma de seguir em frente é com trabalho. Não há outra forma. Não é lamentar, não é pôr a cabeça para baixo para os outros terem pena de nós. Foi um dia negro para nós. Foi um dia negro para nós, mas acabou – disse o treinador.

Horas após a coletiva, já na madrugada desta segunda-feira, o treinador se manifestou através das redes sociais. Em nota oficial, Luís Castro afirmou que não houve intenção de praticar qualquer ofensa racista e pediu desculpas pelas palavras utilizadas.

"Venho a público pedir desculpa em relação à expressão utilizada no final do clássico deste domingo em conferência de imprensa. Em momento algum tive a intenção de praticar qualquer ofensa racista. Referi-me unicamente ao contexto do jogo. Reforço a minha posição de defesa da igualdade como valor social. Igualdade de oportunidades, raças e religiões. Reafirmo as minhas humildes desculpas. Respeito a aprendizagem com o compromisso de não repetir a expressão".

Luís Castro, técnico do Grêmio, se desculpa após fala com conotação racista. Foto: Instagram/Reprodução

Apesar da derrota, o Grêmio segue na liderança do Grupo B do Campeonato Gaúcho, com nove pontos. O time de Luís Castro volta a jogar na quarta-feira, no Maracanã, contra o Fluminense, às 19h30, na primeira rodada do Brasileirão.

