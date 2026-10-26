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Bola de Ouro

Luis de la Fuente é eleito melhor treinador do ano na cerimônia da Bola de Ouro

Técnico foi campeão do mundo com a Espanha, no meio do ano

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Luis de la Fuente, campeão do mundo com a Espanha, foi eleito o melhor treinador na cerimônia da Bola de OuroLuis de la Fuente, campeão do mundo com a Espanha, foi eleito o melhor treinador na cerimônia da Bola de Ouro - Foto: FRANCK FIFE / AFP

Campeão mundial com a Espanha, Luis de la Fuente foi eleito, nesta segunda-feira (26), o melhor treinador de 2026 durante a cerimônia da Bola de Ouro, realizada em Londres, na Inglaterra.

O técnico da ‘Roja’ superou outros treinadores espanhóis, como Mikel Arteta (Arsenal), Luis Enrique (PSG) e Unai Emery (Aston Villa), além do belga Vincent Kompany, que comandava o Bayern de Munique.

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O prêmio de melhor treinador de equipe feminina foi para Pere Romeu, técnico espanhol do Barcelona, com o qual conquistou a Liga dos Campeões da Europa Feminina.

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