A- A+

Copa do Mundo Luis de la Fuente exalta elenco da Espanha após classificação na Copa: 'Orgulho de comandar' O treinador de 65 anos exaltou a contribuição de Merino, seu trunfo nas duas últimas rodadas do Mundial

O técnico Luis de la Fuente demonstrou seu orgulho pela seleção espanhola após a vitória sobre a Bélgica por 2 a 1, nesta sexta-feira, no SoFi Stadium, em Inglewood (EUA), pelas quartas de final da Copa do Mundo 2026.

"É o caráter desta equipe (vencer esses jogos). Reitero meu orgulho de comandar um time tão comprometido. Era um rival muito difícil, embora pudéssemos ter vencido antes", disse o comandante ao canal espanhol La 1.

O treinador de 65 anos exaltou a contribuição de Merino, seu trunfo nas duas últimas rodadas do Mundial, nas oitavas de final contra Portugal e nesta sexta-feira, diante dos belgas. O volante saiu do banco nas duas partidas, substituindo Dani Olmo, e balançou as redes pouco depois para garantir os triunfos por 1 a 0 sobre os lusitanos e por 2 a 1 sobre a Bélgica.

"O que Merino fez é incrível. Ele poderia jogar em qualquer posição. É uma sorte tê-lo conosco. Ele está sempre presente. É justo pensar que vamos trabalhar para eliminá-los. Nós os vencemos duas vezes consecutivas. Vamos enfrentar duas grandes equipes", completou.

Agora, a seleção espanhola mede forças com a França nas semifinais do Mundial, na próxima terça-feira, às 16h (de Brasília), no AT&T Stadium, em Arlington (EUA). O confronto promete ser um dos grandes jogos desta edição do torneio, colocando frente a frente duas das principais candidatas ao título.

Veja também